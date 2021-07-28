المفوضية توجه دعوة للراغبين بالعمل بصفة 'موظّف اقتراع'

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "مع بدء العدّ التنازلي للعملية الانتخابية المقبلة المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي، ونظرًا لقرب موعد انتهاء عملية التقديم للعمل بصفة (موظّف اقتراع) في 1/8/2021، فإنّ المفوّضية تدعو الراغبين بالعمل إلى الإسراع بإتمام عملية التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد لها".وأكدت المفوضية، على "ضرورة قيام المسجّلين في وقت سابق ممّن لم يسلّموا استمارة التسجيل ورقيًا بسحبها مع إرفاق صورة ملونة من المستمسكات الثبوتية المطلوبة، وتسليمها إلى أقرب مركز تسجيل خلال مدة أقصاها (72) ساعة".

وبينت، أن "مراكز التسجيل مستمرّة بعملها في يومي الجمعة والسبت".