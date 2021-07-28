بالفيديو: السومرية تزور الفنان جاسم شرف للاطمئنان على صحته  

وعلى طول مسيرته الفنية التي امتدت لواحد وأربعين عاما قدم الفنان جاسم شرف العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أبرزها بيت الطين وبيت وخمس بيبان واطراف المدينة.. والتي تركت كلها اثارا بنفوس محبي الفن العراقي.

بغداد - ياسين صفوان - وشكلت تلك الشائعة صدمة للعديد من محبي الفنان جاسم شرف، أبرزها عائلته التي طالبت الجهات الحكومية والفنية المختصة بوضع حد لتلك الممارسات التي تضر بهم.

محمد يوسف

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