انت الان تتابع خبر بالفيديو: السومرية تزور الفنان جاسم شرف للاطمئنان على صحته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشكلت تلك الشائعة صدمة للعديد من محبي الفنان جاسم شرف، أبرزها عائلته التي طالبت الجهات الحكومية والفنية المختصة بوضع حد لتلك الممارسات التي تضر بهم.
وعلى طول مسيرته الفنية التي امتدت لواحد وأربعين عاما قدم الفنان جاسم شرف العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أبرزها بيت الطين وبيت وخمس بيبان واطراف المدينة.. والتي تركت كلها اثارا بنفوس محبي الفن العراقي.
وعلى طول مسيرته الفنية التي امتدت لواحد وأربعين عاما قدم الفنان جاسم شرف العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أبرزها بيت الطين وبيت وخمس بيبان واطراف المدينة.. والتي تركت كلها اثارا بنفوس محبي الفن العراقي.