انت الان تتابع خبر الصحة تنفي انباء نقص قناني الاوكسجين في مستشفى 'دار السلام' ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن عدم توفر قناني الاوكسجين في مستشفى دار السلام الخاصة بعزل مصابي كورونا في العاصمة بغداد.
وقال البدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "لا صحة لانباء عدم توفر قناني اوكسجين مملوءة في مستشفى دار السلام في معرض بغداد الدولي".
واضاف ان "قناني الاوكسجين في المستشفى متوفرة بشكل طبيعي وتغطي الحاجة الفعلية للمصابين".
من جهته اكد مدير المستشفى الدكتور رسول مهدي، جاهزية المسشتفى لاستقبال المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.
واضاف ان "قناني الاوكسجين في المستشفى متوفرة بشكل طبيعي وتغطي الحاجة الفعلية للمصابين".
من جهته اكد مدير المستشفى الدكتور رسول مهدي، جاهزية المسشتفى لاستقبال المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.