الصحة تنفي انباء نقص قناني الاوكسجين في مستشفى 'دار السلام' ببغداد

وقال البدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "لا صحة لانباء عدم توفر قناني اوكسجين مملوءة في مستشفى دار السلام في معرض بغداد الدولي".

واضاف ان "قناني الاوكسجين في المستشفى متوفرة بشكل طبيعي وتغطي الحاجة الفعلية للمصابين".



من جهته اكد مدير المستشفى الدكتور رسول مهدي، جاهزية المسشتفى لاستقبال المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.