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الصحة تنفي انباء نقص قناني الاوكسجين في مستشفى 'دار السلام' ببغداد

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بغداد - ياسين صفوان - نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، اليوم الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن عدم توفر قناني الاوكسجين في مستشفى دار السلام الخاصة بعزل مصابي في العاصمة بغداد.
وقال البدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "لا صحة لانباء عدم توفر قناني اوكسجين مملوءة في مستشفى دار السلام في معرض بغداد الدولي".

واضاف ان "قناني الاوكسجين في المستشفى متوفرة بشكل طبيعي وتغطي الحاجة الفعلية للمصابين".


من جهته اكد مدير المستشفى الدكتور رسول مهدي، جاهزية المسشتفى لاستقبال المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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