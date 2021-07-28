امرأة تصدم بسيارتها مضخة بنزين وتتسبب في حريق... (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قائدة إحدى المركبات، بمدينة الأفلاج السعودية، وهي تصطدم بمضخة بنزين في إحدى محطات الوقود، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران.

وكانت السيدة متوقفة بسيارتها في محطة الوقود لتعبئة البنزين، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، لتصطدم بالمضخة بدلا من الخروج من المحطة.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في مضخة البنزين وأسفل االسيارة، وتدخل عامل المحطة، لإخماد النيران باستخدام طفاية الحريق.