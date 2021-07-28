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عناصر من طالبان يقومون باهانة ممثل كوميدي افغاني شهير قبل اعدامه (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - اقدمت عناصر من حركة طالبان، على اعدام الممثل الكوميدي الأفغاني "نزار محمد".

واظهر مقطع فيديو قيام عناصر من الحركة بصفع الممثل الكوميدي بعد اختطافه ويسمع حديث احدهم عن اعدامه.

 

— Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16)

 

ويعرف الفنان الكوميدي الافغاني نزار محمد، في الأوساط الشعبية باسم “خاشه”، وقد اختطفه عناصر طالبان من منزله في قندهار، قبل ان يعدموه ويعلقون جثته على شجرة في مدينة قندهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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