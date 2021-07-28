عناصر من طالبان يقومون باهانة ممثل كوميدي افغاني شهير قبل اعدامه (فيديو)

ارهابيو طالبان يعتقلون الممثل الكوميدي الافغاني نزار محمد ويقومون باهانته دون مراعاة لكبر سنه وهناك حديث عن اعدامه pic.twitter.com/D9BWE6x5kk — Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16) July 28, 2021

— Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16)

ويعرف الفنان الكوميدي الافغاني نزار محمد، في الأوساط الشعبية باسم “خاشه”، وقد اختطفه عناصر طالبان من منزله في قندهار، قبل ان يعدموه ويعلقون جثته على شجرة في مدينة قندهار.