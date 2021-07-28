انت الان تتابع خبر عناصر من طالبان يقومون باهانة ممثل كوميدي افغاني شهير قبل اعدامه (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقدمت عناصر من حركة طالبان، على اعدام الممثل الكوميدي الأفغاني "نزار محمد".
واظهر مقطع فيديو قيام عناصر من الحركة بصفع الممثل الكوميدي بعد اختطافه ويسمع حديث احدهم عن اعدامه.
— Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16)
ارهابيو طالبان يعتقلون الممثل الكوميدي الافغاني نزار محمد ويقومون باهانته دون مراعاة لكبر سنه وهناك حديث عن اعدامه pic.twitter.com/D9BWE6x5kk— Ahmed Shaheed (@ahmed_shaheed16) July 28, 2021
ويعرف الفنان الكوميدي الافغاني نزار محمد، في الأوساط الشعبية باسم “خاشه”، وقد اختطفه عناصر طالبان من منزله في قندهار، قبل ان يعدموه ويعلقون جثته على شجرة في مدينة قندهار.