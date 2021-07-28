ألمانيا ترفض طلباً تركياً لتسليم كاتب معارض لأردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وثيقة رسمية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن رفض ألمانيا طلباً تركياً لتسليم كاتب ينتقد حكومة رجب طيب أردوغان.

وكانت الحكومة التركية، التي تعرف بسجنها للصحفيين المعارضين، والكتاب وأساتذة الجامعات، قد أصدرت طلب تسليم بحق عبدالله أيماز، ألماني من أصل تركي ومؤلف عدة كتب.

وأفادت الوثيقة، التي تحمل توقيع مراد كاراجوغ بالنيابة عن وزير العدل وبتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2020، بأن وزارة الخارجية الألمانية رفضت طلب الحكومة التركية بتسليم أيماز لتركيا.

وأبلغت وزارة الخارجية الرفض لوزارة العدل في 26 أغسطس/آب 2020 خلال خطاب أفاد بأن أيماز هو مواطن ألماني، وأن طلب التسليم لن تتم الموافقة عليه.





وينتمي أيماز (76 عامًا) لحركة جولن، المعارضة لأردوغان ويعيش في ألمانيا منذ سنوات، وساهم بكتابات في صحيفة "زمان ديلي"، الموقوفة الآن بعدما كانت الأكثر انتشارا في تركيا حتى صادرتها الحكومة في مارس/آذار عام 2016 وأغلقتها في يوليو/تموز عام 2016.

وسعى الادعاء العام التركي في أنقرة لتسلم أيماز من ألمانيا في فبراير/شباط 2017، وطلبوا من وزارتي الداخلية والخارجية التأكد من إتمام المسألة.





وأظهرت وثيقة سرية حصل عليها "نورديك مونيتور" أن أيماز كان يجرى تحقيق بشأنه أيضًا في محافظة دينيزلي حيث طلب المدعي العام أوغور أوزبيك التدقيق بحسابات الشبكات الاجتماعية الخاصة له مثل تويتر وفيسبوك وغيرها.





وكان "نورديك مونيتور" قد نشر في وقت سابق مقالًا كشف فيه عن كيف أبلغت ألمانيا تركيا بأنها لن تنظر حتى في تسليم منتقدي الحكومة المنفيين الذين يواجهون أحكاما مشددة بالسجن مدى الحياة في تركيا، ورفضت طلب تسليم الذي قدمته السفارة التركية في برلين.