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سد النهضة.. السودان يبدي عدم استعداده للتفاوض بـ"المنهجية السابقة"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده غير مستعدة للدخول في مفاوضات سد النهضة بنفس المنهجية السابقة كونها إهدارا للوقت.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه "إذا لم يكن هناك اتفاق سيكون سد النهضة مهددا لنصف تعداد سكاننا".

وأكد على أن "الحل الوحيد لسد النهضة هو التفاوض الجاد لحفظ مصالح الدول الثلاث".

وأشار إلى أن "سد النهضة له فوائد على بلادنا شريطة وجود اتفاق وتبادل المعلومات حتى يمكن إدارة سد الروصيرص".

ومفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي، وسط مساع لحلحلة الأزمة بعد انتهاء أديس أبابا من الملء الثاني الذي كان عائقا أمام تقدم المباحثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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