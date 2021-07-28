خسائر فادحة للحوثي بتعز.. مقتل 11 مسلحا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل 11 عنصرا من مليشيا الحوثي بمحافظة تعز وسط البلاد.

وقالت "قيادة محور تعز"، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي على مواقعها في معسكر الدفاع الجوي، شمال غرب المدينة".



وأشارت إلى أن معارك اندلعت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، تخلف في العادة قتلى وجرحى.

