الأمن يطيح بقيادات وخلايا داعشية في مناطق مختلفة من العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال 13 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قياديان، خلال عمليات متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن العمليات بدأت بإلقاء القبض على القيادي في داعـش المُكنى "أبو معاذ " في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين ساعدت على التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة.

وأضاف أن "عناصر الجهاز نفذوا عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من 6 عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شهدت العملية جُهد دقيق امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المُرتبطة ببعضها البعض".

ونوه البيان بأنه تم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين.

وأشار إلى أن الجهاز نفذ عملية وصفها بـ"الموجعة" لما تُسمى كتيبة "القعقاع" حيث أُلقي القبض على قياديين اثنين من داعش وهما الإرهابي المُكنى "أبو علي" والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية، وآخر يسمى "أبو خنساء" والذي يشغل منصب ما يسمى أمر مفرزة الدفاع الجوي".

وبحسب البيان فإنه "على ضوء معلومات استخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب بإحباط عملية لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في مُحافظة ديالى بعد أن ألقت تشكيلات الجهاز القبض على العُنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية".

وتطلق السلطات العراقية بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد فلول داعش في عدة مناطق بالبلاد، تسفر عن مقتل وتوقيف عدد من عناصر التنظيم الإرهابي.

