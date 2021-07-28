دولة الإمارات تُكرم الأطباء المقيمين فيها بالإقامة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة.

وستساهم هذه الخطوة في تعزيز شعورهم بالاستقرار واستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في دولة الإمارات لتكون الأفضل عالمياً.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة “كوفيد-19"، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

ويمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الإمارات التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر/أيلول المقبل، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للأطباء في إمارات الدولة، فيما يمكن للأطباء في إمارة دبي التقدم عبر المنصة (smart.gdrfad.gov.ae)، وسيعمل فريق مشترك من الجهات الحكومية المعنية على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين، في إطار "البرنامج الوطني للمبرمجين" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف إلى منح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لـ5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتماد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد "الإقامة الذهبية" لـ10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، نظم القرار منح تصاريح الإقامة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

وتشمل فئة أصحاب المواهب المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية لـ10 سنوات، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين.