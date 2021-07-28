حركة طالبان تعتقل ممثل كوميدي أفغاني وأنباء عن إعدامه

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي الأفغاني الشهير، نزار محمد، يظهر اللحظات التي اقتادته فيها طالبان من منزله قبل أن تقتله.

ويظهر مقطع فيديو يظهر مسلحي طالبان وهم يصفعون ويتحرشون بالكوميدي الأفغاني الشهير خاشا زوان بعد أيام من العثور عليه ميتا في بلد تمزقه الحرب.

ويظهر مقطع الفيديو الصادم، الذي نشر على موقع تويتر الثلاثاء، مسلحين من طالبان يصفعان ويضايقان الممثل الكوميدي القندهاري نزار محمد، المعروف باسم "خاشا زوان"، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من اكتشاف مقتله على أيدي مسلحين "مجهولين".

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية المحلية ذكرت الأسبوع الماضي أن خاشا اعتقل من منزله ليلة الخميس ثم قُتل.

والموجز يتحفظ على نشر الفيديو لما فيه من مشاهد صادمة .