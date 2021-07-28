من بينها النهضة الإخواني.. القضاء التونسي يفتح تحقيقاً عاجلاً مع 3 أحزاب بشأن تلقي أموالاً من الخارج

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر القضاء التونسي فتح تحقيق عاجل مع ثلاثة أحزاب، بينها حركة النهضة الإخوانية، للاشتباه في تلقيهم أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر قضائي تونسي، إن القضاء فتح تحقيقاً بشأن الأحزاب السياسية الثلاثة، بينها حزبيّ النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، إنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزاباً وسياسيين وشخصيات معروفة.

وأوضح الدالي، في تصريحات صحفية نقلها موقع "العين" الإخباري، أن من بين هذه الملفات "عقود مجموعات الضغط اللوبيينج" الذي تم إحالته مؤخراً على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأضاف الدالي أن النيابة قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي"، من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.

ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عديدة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، إن القضاء فتح تحقيقًا بشأن الأحزاب السياسية الثلاثة في الـ 14 من يوليو الجاري، أي قبل أن يصدر قيس سعيد قراراته الاستثنائية يوم الأحد الماضي.

وأضاف المتحدث أن التحقيق انطلق إثر شكوى من حزب التيار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات، تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السفر، والسجن، وتجميد الأموال.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتعويضه بشخصية أخرى.