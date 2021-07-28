شكرا لقرائتكم خبر عن جهود حياة كريمة فى قطاع الصحة والقوافل الطبية المجانية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في 2019، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الخدمة الطبية التي قدمتها المبادرة: