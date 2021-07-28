2 أغسطس.. نظر الطعن على حكم رفض إنشاء لجنة للوقاية من الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى "إنشاء لجنة الوقاية من الفساد"، بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في 8 مايو الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي تطالب بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح.

وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد، الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.