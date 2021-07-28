روسيا تسجل أدنى حصيلة لإصابات كورونا منذ شهر

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية شهر يوليو الحالي بـ 22420 إصابة مقارنة بيوم أمس 23032 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 6 ملايين و195 ألفا و232 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا ملحوظا بـ798 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 779 وفاة في اليوم السابق وبلغ مجموعها 156 ألفا و178 حالة وفاة، وتماثل 20579 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و547 ألفا و529 شخصا.