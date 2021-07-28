مصر.. زيادة منسوب بحيرة السد العالي خلال أيام

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة) أعلنت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، اليوم الأربعاء، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، متوقعة زيادة منسوب بحيرة السد العالي في مصر أول أغسطس بداية السنة المائية.



وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس اللجنة، إن مصر تتابع بصورة لحظية معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان.



وأشار عبد العاطي إلى إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي، مضيفا أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.



وأكد وزير الري المصري استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.



وفي سياق متصل، أعلن السودان عن تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، مع تقدم فصل الخريف وازدياد معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص، سنجة، سنار، ودمدني، والخرطوم.









