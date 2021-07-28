"التعاون الإسلامي" تستنكر وتدين استهداف الحوثي جازان بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في جازان بالمملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأربعاء، من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.