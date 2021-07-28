أذربيجان توافق على وقف إطلاق النار مع أرمينيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وافقت أذربيجان على الاقتراح الروسي بإعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا ابتداء من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “سبوتنيك – أذربيجان”، اليوم الأربعاء، أن “باكو وافقت على مبادرة الجانب الروسي لإعلان وقف إطلاق النار على الحدود (مع أرمينيا) بداية من الساعة 10:00 (09:00 بتوقيت موسكو)”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الأذربيجانية قولها إن “الجانب الأرمني يواصل تصعيد الأوضاع وقصف المواقع الأذربيجانية بالدبابات وقذائف الهاون من عيار 120 ملم”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود أرمن في معارك على الحدود مع أذربيجان، بحسب “نوفوستي”.