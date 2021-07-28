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وفد من حركة طالبان يزور الصين

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 12:14 مساءً

عناصر من وفد حركة طالبان - أرشيفية

يقوم وفد من حركة “طالبان” يتألف من تسعة أعضاء بزيارة تستغرق يومين للصين، حيث التقوا بوزير الخارجية وإجروا محادثات بشأن عملية السلام والقضايا الأمنية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي “طالبان”.

وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” محمد نعيم على موقع “تويتر”: إن “السياسة والاقتصاد والقضايا المتعلقة بأمن البلدين والوضع الحالي في أفغانستان وعملية السلام نوقشت في الاجتماعات”.

وكانت “طالبان” شنت موجة من الهجمات في أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية. واستولت الحركة على مناطق ومعابر حدودية في جميع أنحاء البلاد، بينما لم تحرز محادثات السلام في العاصمة القطرية تقدما ملموسا بين الحركة والحكومة الأفغانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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