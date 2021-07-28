شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يزور محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، منذ قليل، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، الذي يزور المحافظة اليوم، الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات، واستقبل الوفد أيضا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية.

ومن المقرر أن يتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، المنطقة اللوجيستية بمنطقة سبربايط وكذلك موقع إنشاء مدينة طنطا الجديدة، ومحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم ومحطة كهرباء كفر الشيخ سليم وإنشاء مجمع سكني بمنطقة العجيزي، ومحطة مياه الملاحة، كما يتفقد أعمال التطوير لمحور شارع الإسكندرية من الطريق الزراعي إلي منطقة السيد البدوي وكذا أعمال تطوير ميدان السيد البدوى وأعمال التطوير لميدان محطة السكة الحديد، وكذلك موقع انشاء فندق طنطا الجديد بشارع الجلاء كما تتفقد اللجنة أيضا أعمال التطوير لكورنيش طنطا الجديدوكذلك للمجزر الآلي بقرية شبشير الحصة، كما تتفقد اللجنة المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وزيارة مدرسة الشهيد فضل الله بالمحلة الكبري، ووضع يافطة باسم الشهيد، كما تتفقد اللجنة مصرف ميت الليث هاشم، وكذلك أعمال مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، وأعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية ببهبيت الحجارة بسمنود.

ويرأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم كل من النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، والأعضاء محمد رضا البنا، خالد محمد شلبي، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول.