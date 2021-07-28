شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. ممارسة رقابية غير مسبوقة لمجلس النواب على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ممارسة فاعلة لدورة الرقابي والتي ظهرت بشكل قوي منذ بداية الدور، فبعد أن استكمل المجلس تشكيل أجهزته البرلمانية، قرر أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي سارعت في تلبية طلب المجلس، للإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذى سبق وأن حظيت بموجبه على ثقة المجلس .

وفي الصدد نرصد بالأرقام، اداء مجلس النواب الرقابي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني :

1- في مشهد تاريخي غير مسبوق ناقش المجلس بيانات عدد (29) من الوزراء، وأحالها الى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي موسع.

2- تبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو (128) طلبا ، كما تدارست اللجان النوعية نحو (833) طلب إحاطة

3- تم توجيه نحو (230) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

4- نظر المجلس نحو (265) اقتراحا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات واحالها الى الحكومة لاتخاذ اللازم في شان ما ورد بها من توصيات .

يشار إلي البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول، كشف عن عقد 59 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى سبق و حظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفي مشهد تاريخي ناقش المجلس بيانات 29 وزير وأحالها إلى اللجان المختصة.