قتيلان إثر تسرب كيماوي بمصنع في أمريكا

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

قالت شركة ليوندل باسل إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك في مصنع الشركة للكيماويات في لا بورت بولاية تكساس الأمريكية.



وقال بيان أصدرته الشركة إن الحادث وقع بعد إغلاق وحدة خلال، الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأصيب اثنان من العاملين بعقود بإصابات قاتلة بينما تم نقل خمسة من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى مستشفيات محلية للعلاج.

وأضافت الشركة أنه تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية. وذكرت أن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة.

وقالت ليونديل إنه يجري التحقيق في أسباب الحادث.