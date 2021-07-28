وزير خارجية الجزائر يصل أديس أبابا

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

وصل وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، إلى أديس أبابا، الأربعاء، قادما من تونس في ثاني محطة خارجية منذ تعيينه مطلع الشهر الحالي.



وكان في استقباله بمطار أديس أبابا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية برتكان ايانو.

ويلتقي العمامرة خلال زيارته لأديس أبابا رئيس الوزراء آبي احمد، ورئيسة البلاد، سهلي ورق زودي، ونظيره الإثيوبي، دمقي مكونن.

وتتناول اللقاءات "بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين"، وفق بيان للخارجية الإثيوبية.

وتعود العلاقات الإثيوبية الجزائرية إلى الستينيات وتشهد تطورا لافتا خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة.

وتعتبر هذه ثاني محطة خارجية لوزير الخارجية الجزائري الجديد منذ تعيينه في منصبه مطلع الشهر الحالي خلفاً لصبري بوقادوم، بعد زيارته لتونس الثلاثاء التي سلم خلالها رسالة شفوية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

ومن المتوقع أن يزور العمامرة خلال تواجده بإثيوبيا مفوضية الاتحاد الأفريقي خاصة أنها جاءت عقب زيارة لتونس.

والأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".