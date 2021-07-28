شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تضبط 14 إرهابياً بينهم قياديين من داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات العراقية من القبض على 14 إرهابياً بينهم قياديين في مناطق مختلفة من البلاد، وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان ، اليوم الاربعاء ، أنه" بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وباشراف من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية ، بعد إن تمكنت من القاء القبض على ( ١٤ ) إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد" .

واضاف البيان "حيثُ ابتدأت العمليات بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المُكنى " أبو معاذ " في مُحافظة بغداد والذي أدلى بمكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة"