شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية توقف الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت المفوضية الأوروبية في بروكسل الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة بشأن تنفيذ اتفاق مابعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية، على أمل التوصل إلى حلول للقضايا العالقة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو في بيان لها اليوم ، إن وقف الإجراءات القانونية سيستخدم للنظر في المقترحات التي قدمتها المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضافت المتحدثة أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض حول الإجراء إلا أننا مستعدون لمعالجة كافة القضايا الناشئة في التنفيذ العملي للبروتوكول بروح من حسن النية والتعاون، مشيرة إلى أنه من الضروري أن نواصل المناقشات البناءة في الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن المفوضية ستقوم بتقييم المقترحات الجديدة التي قدمتها المملكة المتحدة بعناية، وفقا لإجراءات التشاور اللازمة، سواء على الصعيد الداخلي أو مع البرلمان الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أنه بغية توفير الحيز اللازم للتفكير في هذه المسائل وإيجاد حلول دائمة لتنفيذ الإجراء، لن يتم في هذه المرحلة الانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات التعدي، التي بدأت في شهر مارس.