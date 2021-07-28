شكرا لقرائتكم خبر عن 20 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأربعاء 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها إصابات محلية ،فيما حالتان ، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل ثمان حالات في منطقة "تايبيه الجديدة" وست في تايبيه وثلاث في منطقة "تاويوان" وأكدت منطقة "كاوهسيونج" حالة إصابة واحدة.

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و619 حالة.