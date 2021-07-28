سفر السعوديّين إلى وجهات محظورة يعرّضهم لمنعٍ من السفر 3 سنوات

حذّرت السعودية اليوم الثلاثاء مواطنيها من السفر إلى وجهات محظورة بسبب كوفيد-19، مشدّدة على أن هذا الأمر يعرّضهم للمنع من السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة أن "كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات".

وأوضحت الوزارة أنه "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة".

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن وزارة الداخلية تأكيدها "لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها".

وبحسب "الخطوط الجوية العربية السعودية"، شركة الطيران الوطنية، يحظر على المواطنين السفر إلى 16 بلدا بينها الإمارات العربية المتحدة.

وفي آخر تحديث للوجهات المحظورة صدر هذا الشهر، أعلنت الرياض أنها علّقت الرحلات إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام للوقاية من متحوّرة لفيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما سمحت المملكة لمواطنيها المحصّنين بالكامل بالسفر إلى الخارج، بعد رفع حظر على الرحلات الخارجية استمر عاما ونيّفا.

وأعلنت وزارة الداخلية حينها أن القرار اتخذ "في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس"، لكنها لم تحدد إن كانت متحورة دلتا التي رصدت أولا في الهند ودفعت عدة دول لفرض قيود صحية جديدة.