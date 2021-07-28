اليونيسف تحذّر: إغلاق المدارس قد يكون له آثار مدمرة على المدى الطويل

27 يوليو , 2021

حذّر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء، من أنّ إغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا قد يكون له آثار مدمرة على تنمية وتطور قدرات الأطفال في العديد من البلدان لعقود مقبلة .

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إيلدر اليوم الثلاثاء، إنه ومن دون احتساب المدارس التي أغلقت بسبب العطلات ، فإن أكثر من 600 مليون طفل لا يتمكنون حالياً من الحضور إلى الفصول الدراسية لتلقى دروسهم .

وذكر أن حوالي 40 في المئة من الأطفال الذين هم في سن الدراسة في شرق وجنوب إفريقيا لا يلتحقون بالمدارس .

وأوضح إيلدر يقول إنه في حين أن 37 مليونًا من الأطفال لم يكونوا يحضرون بالفعل إلى الفصول الدراسية لتلقى دروسهم قبل الوباء ، فقد تغيب الآن عن التعليم 32 مليون طفلٍ إضافي أيضًا بسبب إغلاق المدارس أو لأنهم لم يعودوا إلى الفصول بعد إعادة فتح المدارس.

وأضاف إيلدر أن قلة من المدارس في المنطقة كانت قادرة على تقديم التعلم عن بعد.