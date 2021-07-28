القضاء يحقق مع النهضة وقلب تونس في تلقي أموال من الخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح القضاء التونسي تحقيقا مع ثلاثة أحزاب بينها حركة النهضة الإخوانية، وقلب تونس، بشأن تلقيهم أموالا من الخارج، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي أن القضاء فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، اتخاذ قرارات في جملة من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة.

وأوضح الدالي في تصريحات إعلامية أن من بين هذه الملفات "عقود مجموعات الضغط اللوبينج" الذي تمت إحالته مؤخرا على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبعد دراسته -يقول الدالي- قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية "عيش تونسي"، من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.

ويعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على فتح ملفات الفساد المالي المتعلقة بالأحزاب السياسية، بعد تورطها في انتهاكات عديدة.

والأحد الماضي أعلن الرئيس التونسي عن تجميد عمل البرلمان ورفع حصانة النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وتعويضه بشخصية أخرى.