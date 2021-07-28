حكم النهضة في تونس.. عقد من الجرائم والانهيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

لم يشهد التونسيون أياما، كتلك التي أثقلت صدورهم، وسلطت عليهم من جاء واعدا بالإصلاح.

شعارات ووعود، سرعان ما حولتها حركة النهضة الإخوانية إلى اغتيال لمن يناهض، وإرهاب لمن يعارض.

أعادت النهضة البلاد عقودا للوراء، وبات التونسيون يعيشون على المعونات والمنح الخارجية، وديون قاربت 36 مليار دولار، ومطالبات بتسديد 5 مليارات ونصف المليار منها خلال العام الجاري.



بفتاوى جاهزة.. تنظيم الإخوان يحرض على العنف في تونس

عقد من حكم الإخوان، تشبع بالفساد واختراق المؤسسات والفوضى، ونخر مفاصل الدولة.



وفشل في إدارة أزمة كورونا, وتدهور في قطاع السياحة، وتراجع في أداء الزراعة والصناعة، في بلد كان ينعم بتنوع اقتصاده، ويتمتع بصناعات نسيجية وتحويلية شكلت إيراداتها آنذاك، أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

نتائج كارثية لم تشبع الحركة الإخوانية، فأرادت من الخضراء، أن تكون منصة لسفك الدماء، ودعم ما اسود من رايات ووجوه.

الجيش التونسي.. درع طمأنينة من غدر الإخوان

من سوريا إلى ليبيا، عمدت النهضة إلى نقل السلاح والمرتزقة، وساعدها في ذلك موجهها الأقرب، ومحرك سياساتها الداخلية والخارجية.



عشر سنوات من الانهيارات الأخلاقية والفكرية للإخوان، يخجل التونسيون منها، ويأملون من خلال هبتهم الشعبية، في انطوائها إلى الأبد.

لتعود إليهم الحقوق ويرجع الخضار إلى تونس، وتصدح الحناجر والأفئدة، بكل ما يليق بالوطن.