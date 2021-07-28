ثالث قمة أردنية قبرصية يونانية.. العلاقات والمستجدات الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد العاصمة اليونانية أثينا، الأربعاء، قمة ثلاثية بين الأردن وقبرص واليونان هي الثالثة من نوعها.

وتجمع القمة بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتركز على "علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الأردن وقبرص واليونان، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وهي القمة الثالثة التي تعقد بين البلدان الثلاثة، بعدما عقدت الأولى في العاصمة القبرصية نيقوسيا في عام 2018، بينما أقيمت الثانية في شهر أبريل/نيسان عام 2019 بالعاصمة الأردنية عمان.

وفي كلمته، قال العاهل الأردني إن قمة أثينا فرصة لمناقشة إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان وقبرص.

وأضاف: "أمامنا فرصة للبناء على الشراكة مع العراق ومصر للارتقاء بمستوى التناغم في شرق المتوسط".