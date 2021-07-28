شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف خريطة المنظمات والجماعات المتطرفة فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن الجمعيات المتطرفة فى النمسا، والتى على علاقة قوية بجماعة الإخوان الإرهابية، ورصدت الدراسة أبرز تلك المنظمات الإرهابية في النمسا...

الهيئة الدينية الإسلامية فى النمسا:

يعد "أنس الشقفة" أحد أبرز قياديها انتخب رئيسا لـ الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في فيينا، والتي تخدم مقاطعات: فيينا والنمسا المنخفضة وبورغنلاند، وطالبت دائرة الرقابة المالية النمساوية الاتحادية فحص السجلات المالية للهيئة، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها هذه الدائرة التى يطلق عليها "ريشنونكهوف" باتخاذ مثل هذا الأجراء نحو هيئة دينية في النمسا.

منظمة الشباب النمساوي المسلم:

تعد "دودو كوتشكجول" أحد أهم كوادرها، وقادت حملة إعلامية قوية ضد تعديل قانون الإسلام فى النمسا، وهى على صلة قوية بشخصيات إخوانية وتحت تأثير جماعة الإخوان، وقاومت المنظمة بشدة أى محاولات لتعديل قانون وتمويل المنظمات الإسلامية.

جمعية المللي جروس:

هى هيئة إسلامية لها عدة فروع فى أوروبا يتواجد مقرها الرئيسى فى "كولون" الألمانية، وهى مقربة من جماعة الإخوان.

الجمعية الدينية العربية:

تُدير ستة من المساجد التي شملها قرار حكومى لإغلاقها ،(3) منها في فيينا و(2) في إقليم النمسا العليا وواحد في كارينثيا.

مجمع الاسلامي للحضارات:

يتعاون مع الاتحاد الاسلامي ولهم مساجد يعترف بها رسميا لدى الهيئة الإسلامية الرسمية وتوزع منشورات متطرفة.

رابطة الثقافة الإسلامية فى النمسا:

منظّمة لعبت دوراً رئيساً في النّهوض بتنامى نفوذ الجماعات المتطرفة وتنظيم الإخوان فى المجتمع النمساوى.