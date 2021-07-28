جنايات المنصورة تبرئ متهمًا بالسرقة وتقضي بحبس المجني عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

برأت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الرابعة"، متهمًا بسرقة مصوغات ذهبية بالإكراه، وعاقبت المحكمة المدعية بحبسها 48 ساعة بتهمة الشهادة الزور.

وقالت السيدة الصادر ضدها الحكم، أن زوجها دعاها لاتهام المتهم لوجود قضايا بينهما وذلك لإجباره على التنازل عن تلك القضايا، ولفق له اتهامات بالسرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضية رقم 22235 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2997 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها، وتبين لها أنها لفقت هذا الاتهام للمتهم ووجهت لها تهمة الشهادة الزور.

وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم "محمد م. إ"، فيما وجه إليه من اتهامات.