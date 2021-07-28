إصابة مُسن برش خرطوش بسبب أولوية المرور في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب مُسن برش خرطوش في أماكن متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالطريق العام، بطما شمال محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول "الدرديري. ح" 62 عامًا عامل، ويقيم دائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالفخذ والساعد الأيسر واشتباه كسر بالساعد الأيسر، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد ابنه "أحمد" 26 عامًا، عامل، أنه أثناء سير والده بذات الناحية أصابه طلق خرطوش طائش "لا يعلم مصدره"، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال نجل المصاب، وأن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. م" 33 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش محلي الصنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.