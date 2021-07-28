شمال سيناء تعقد اختبارات للموظفين المرشحين للتدريب بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

عقدت محافظة شمال سيناء، الاختبارات المؤهلة لحضور عدد من البرامج التدريبية المقرر عقدها للموظفين المرشحين، في مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة ضمن الخطة التدريبية للعام التدريبي الجديد، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أهمية التدريب للعاملين في الديوان العام ومجالس المدن، وذلك لصقل وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والمعلومات وتنمية السلوك والاتجاهات.

وأضاف الغندور، أنه جرى ترشيح عدد من الموظفين من الديوان العام ومجالس المدن بعد اجتياز الاختبارات لحضور الدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة من بينها دورة إعداد قادة المستقبل ونظم المعلومات الجغرافية والبرمجة والجرافيك واللغة الانجليزية والـ T.O.T.