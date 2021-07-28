الأولى على الجمهورية بالتعليم الزراعي في الوادي الجديد: "حققت حلمي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

حصدت الطالبة شهد حنفي محمود الكريم الطالبة بمدرسة "موط" الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الثانوي الزراعي، وهي من أبناء في قرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة وتقطع مسافة حوالي ٢٠ كيلو يوميا من أجل الوصول إلى المدرسة.

وقالت شهد، إنها سوف تستكمل دراستها الجامعية بالالتحاق بكلية التربية الزراعية بالمنيا او كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وتسعى لتحقيق التفوق في دراستها حتى التخرج، مؤكدة أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية إلا في نطاق ضيق جدًا، وكانت تذاكر فترات ثابتة يوميًا دون تحديد ساعات معينة، وعلى الرغم من ظروف كورونا إلا أنها كانت تستغل الوقت جيدًا.

وأكدت شهد، أنها كانت تطمح لتحقيق هذا المركز وبالفعل وضعت خطة لتحقيق التفوق من خلال التركيز على كيفية استثمار الوقت، مشيرة إلى أنها أكبر أخواتها وعددهم ٤، وتقيم في القرية رفقة أسرتها وتسافر يوميًا طوال فترة الحضور الإلزامي بالمدرسة لتنفيذ دروس العملي.

وقال حنفي محمود والد الطالبة "شهد" أن ابنته منذ صغرها وهي متفوقة في دراستها وشجعها على تحقيق هذا التفوق بمنحها الفرصة للتعامل مع المجتمع والتدرب على الاعتماد على النفس، حيث كانت تساعده في العمل بالمحل الذي يمتلكه وتقوم بالبيع في فترات محددة تستغلها أيضًا في المذاكرة.