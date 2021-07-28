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كوريا الجنوبية تكافح موجة رابعة لكورونا وترصد إصابات قياسية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 08:57
عربي ودولي

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها سجلت 1896 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 أمس، في أعلى زيادة يومية على الإطلاق في الإصابات، بينما تكافح الدولة لاحتواء موجة رابعة من التفشي تؤججها السلالة دلتا شديدة العدوى.
وتجاوز هذا العدد الرقم القياسي المسجل يوم 22 من يوليو مع اتساع نطاق العدوى خارج العاصمة سول والمناطق المجاورة لها، حيث فرضت السلطات أشد إجراءات التباعد الاجتماعي.
وبدأ أمس الثلاثاء تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي مشددة في معظم أنحاء البلاد ولمدة أسبوعين، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس خلال ذروة موسم العطلات الصيفية في البلاد.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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