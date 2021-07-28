الصين تبني قاعدة جديدة للصواريخ النووية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعمل الصين على بناء قاعدة جديدة للصواريخ النووية، وفقا لصور تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، ما يؤكد أن بكين شرعت في توسع كبير لترسانتها النووية، بحسب ما كشفته صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وجاء في تقرير للصحيفة نشرته على موقعها الإلكتروني: ”يمتد المجمع الجديد على مساحة 800 كيلو مربع، في الصحراء الواقعة بالقرب من مدينة هامي، في الجزء الشرقي من الإقليم الواقع أقصى المنطقة الغربية شينغ يانغ، وليس بعيدا عن معسكرات إعادة تأهيل الإيغور المسلمين، فالمستودع الجديد تم بناؤه على بعد 240 ميلاً شمال غرب مشروع آخر لمستودع صواريخ، تم رصده منذ أسابيع، بالقرب من مدينة طريق الحرير القديم في يومن الواقعة أيضا في عمق المناطق الداخلية للصين“.

وقالت إن ”الموقعين الجديدين يمثلان أهم توسع للترسانة النووية الصينية على الإطلاق، وفقا لباحثين اثنين في تقرير اتحاد العلماء الأمريكيين، الذي اكتشف أيضاً مستودع هامي في وقت سابق، ومع بناء 120 صومعة في يومن، و110 أخرى في هامي، فإن هذا يمثل زيادة تصل إلى 10 أضعاف في نقاط الإطلاق الثابتة للصواريخ البالستية العابرة للقارات في الصين، وفقاً لما أكده باحثون“.

ونقلت الصحيفة عن بحث قام به اتحاد العلماء الأمريكيين، أن ”عدد الصوامع الصينية الجديدة التي يتم بناؤها يتجاوز عدد صوامع الصواريخ البالستية المملوكة لدى روسيا، وتمثل تقريبا نصف الحجم الإجمالي للصواريخ البالستية العابرة للقارات في الولايات المتحدة“.