أزمات وتحديات في انتظار رئيسي.. وخوزستان اختبار مبكر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 9:52 صباحًا

تعتبر المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على شح المياه في إيران، اختبارا للقيادات في الجمهورية الإسلامية، حيث تنذر الاضطرابات في خوزستان بعمق جديد للتحديات التي تنتظر إبراهيم رئيسي، وهو يستعد لتولي مهام منصبه الجديد رسمياً، وفق ما ذكرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في إيران على نقص المياه، تمثل اختبارا مبكرا للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، الذي سيتولى مهام منصبه الأسبوع المقبل، في ظل تحديات متصاعدة، من بينها الأزمة الاقتصادية، والمفاوضات النووية المتجمدة مع الغرب“.

وأضافت أن ”الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين في إقليم خوزستان الغني بالنفط، الواقع جنوب غرب إيران، تتركز على الاتهامات بأن الحكومة الإيرانية تقوم بتحويل موارد المياه من أجل الحفر بحثا عن النفط، وخدمة أقاليم أخرى، وإخراج المواطنين ذوي الأصول العربية من تلك المناطق، في حين هتف المتظاهرون بقولهم ”نحن عطشى“، وهتف آخرون ضد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي والجمهورية الإسلامية“.

وأردفت أن ”الأزمة الاقتصادية العميقة دفعت الكثير من العائلات الإيرانية للفقر، وتلاشي قدراتهم الشرائية، من خلال خفض قيمة العملة. وتتفاقم الصعوبات الاقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، منذ ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، بينما لا تزال المفاوضات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق في طريق مسدود“.

واستطردت أن ”الرئيس الإيراني الجديد يواجه توترات إقليمية، لا سيما بشأن احتمال إحياء الاتفاق النووي، الذي عارضته إسرائيل والسعودية، في حين تعرضت إيران خلال العامين الماضيين للعديد من الهجمات المدمرة على منشآتها النووية، وسط توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، التي ترفض التعليق على هذه المزاعم“، لافتة إلى أن ”رئيسي يواجه أزمة ثقة في الداخل، بعد الفوز بانتخابات شهدت مقاطعة واسعة النطاق من الإيرانيين المستائين من طريقة الحكم في الدولة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”مشكلات خوزستان تدل على أزمات أعمق تواجه إيران والشرق الأوسط. ويرجع نقص المياه الذي أشعل الاحتجاجات إلى تغير المناخ والجفاف والعواصف الرملية، لكن سنوات من سوء الإدارة الحكومية ضاعفت من مشاكل الإقليم وألحقت أضرارا واسعة بسكانه“.