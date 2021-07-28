البرتغال تناشد لتزويدها بالمزيد من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - أطلقت البرتغال،الثلاثاء، مناشدة للدول أوروبية للحصول على مزيد من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتسريع تلقيح سكانها، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة مارتا تيميدو.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع مع خبراء خصص لتقييم الوضع الصحي: “إن البلاد بذلت جهدا هائلا في ما يخصّ التلقيح ولاسيما من أجل “الحصول على مزيد من اللقاحات”.

“روح التعاون الأوروبي”

من جانبه، أعلن منسق البرنامج الوطني للتلقيح إنريكي غوفيا إي ميلو أن البلاد تأمل في الحصول على نحو مليون جرعة من اللقاحات في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وسبق أن حصلت البرتغال على حوالي 290 ألف جرعة من النروج، وتتفاوض مع إيطاليا للحصول على حوالي 300 ألف جرعة إضافية. وتسلّمت اليوم الثلاثاء 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اشترتها من المجر.

وأكد وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا الذي كان يقف إلى جانبه نظيره المجري بيتر سيارتو، أن ذلك يُظهر جيدًا “روح التعاون الأوروبي”، مشيرًا إلى أن الجرعات التي تسلّمتها البرتغال الثلاثاء مخصصة للدول الإفريقية الناطقة بالبرتغالية وتيمور الشرقية.

وتأمل الحكومة البرتغالية في تلقيح المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا قبل العودة إلى المدارس. إلا أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

التلقيح لمواجهه دلتا

وأشار خبير الأمراض المعدية إنريكي دو باروس أثناء الاجتماع مع الحكومة إلى أن “تلقيح الأطفال أساسي، وبدونه سنشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة” في الخريف.

ويعتبر بعض العلماء الذين تمتّ استشارتهم الثلاثاء أنه يُفترض أن تكون البلاد قريبة من ذروة هذه الموجة الجديدة. ودعوا إلى تغيير الإجراءات المقيّدة بناء على معدّل التلقيح.

وتهدف السلطات لتلقيح 70% من السكان بالكامل أواخر أغسطس/آب. وتلقى حوالى 6,5 ملايين شخص جرعة واحدة وبات 4,5 ملايين ملقحين بالكامل في البرتغال التي تعدّ 10 ملايين نسمة.

ومنذ أسابيع، تشهد البرتغال ارتفاعًا في عدد الإصابات ناجمًا عن تفشي المتحوّرة دلتا التي تمثل حاليًا أكثر من 98% من الحالات.

وفي محاولة لاحتواء تفشي الوباء، قررت الحكومة توسيع استخدام الشهادة الصحية لتشمل الفنادق والمطاعم مع فرض حظر تجوّل ليلي في المناطق الأكثر تأثرًا.