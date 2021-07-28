شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أطفال جراء انهيار أرضي في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أطفال من عائلة واحدة حتفهم جراء انهيار أرضي نجم عن الأمطار في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنجلاديش، حسبما قالت الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الشرطة حفيظ الرحمن إن رجال الإنقاذ عثروا على جثث ثلاثة صبية وفتاتين جميعهم من عائلة واحدة وتتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما، تحت الطين الذي دفن منزلهم المسقوف بالقصدير بجوار جبل صغير في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة تكناف.

وأفاد بأن والدي الأطفال نجيا ولكنهما أصيبا بجروح وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى محلي، مضيفا أن الأمطار الغزيرة في المنطقة تسببت في الانهيار الطيني.