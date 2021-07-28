شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 54.3 مليون جرعة لقاح كورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء إجمالي 3ر54 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 579 ألفا و744 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.