شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 شخصًا في حادث سير بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بالهند إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون بعدما اصطدمت شاحنة مسرعة بحافلة مزدحمة ذات طابقين في ولاية أوتار براديش بشمال الهند في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وقال يامونا براساد مفتش الشرطة في بارابانكي لرويترز إن الحادثة وقعت على طريق سريع قرب بارابانكي بوسط ولاية أوتار براديش حوالي الساعة 12:45 صباحا.

وأضاف "الحافلة كانت مكتظة وبها نحو 150 راكبا. صدمتها شاحنة على الطريق السريع".

وقال إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا وتم نقلهم إلى لكناو عاصمة الولاية لتلقي العلاج.