اندلاع حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مولدتين اهليتين مع كميات كبيرة من وقود الكاز الخاص بتشغيلها داخل سوق سويري في قطاع 76 بمدينة الصدر شرقي بغداد".واضافت ان "فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطرها عن المحال التجارية في ذات السوق وانهت الحريق دون تسجيل اصابات مع تحجيم اضرارها المادية".

ولفتت الى أن "سبب الحادث كان نتيجة الحمل الزائد والذي ادى الى حدوث تماس كهربائي مما اشعل الحريق بادئ الأمر".

