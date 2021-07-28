البطيخ الأحمر أم الأصفر؟ خبيرة تغذية تكشف أيهما أكثر فائدة للصحة!

بغداد - ياسين صفوان - وتشير الخبيرة، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى الاختلافات بين البطيخ الأحمر والأصفر، وأيهما يحتوي على سعرات حرارية أكثر والفيتامينات الضرورية للجسم.

وتقول، "تحتوي 100 غرام من البطيخ الأصفر (الشمام) على 35 كيلوسعرة، في حين البطيخ الأحمر على 25 كيلو سعرة فقط. والبطيخ الأصفر يشعر الإنسان بالشبع أكثر لأنه يحتوي على كمية أكبر من الألياف الغذائية الضرورية لعمل الأمعاء بصورة جيدة ومنتظمة، خاصة وأنها تنظف الجسم وتثبت مستوى الكوليسترول. وتحتوي 100 غرام من البطيخ الأصفر على 0.9 غرام من الألياف الغذائية، في حين البطيخ الأحمر على حوالي 0.4 غرام فقط. (يحتاج الإنسان البالغ إلى 25-30 غراما من الألياف الغذائية يوميا)".