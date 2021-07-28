اليوم.. اسدال الستار على منافسات دوري الكرة الممتاز

وتقام المباراة في الساعة الثامنة على ملعب الشعب الدولي وستشهد تتويج القوة الجوية بدرع بطولة الدوري، الذي ظفر باللقب قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

ويبتعد القوة الجوية صاحب الثمانين نقطة بفارق خمس نقاط عن الزوراء الوصيف بخمس وسبعين نقطة، وجاء النجف ثالثا باربع وسبعين نقطة، بينما احتل الشرطة المركز الرابع باثنتين وسبعين نقطة.

