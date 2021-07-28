نكأ جراح بلينكن.. ماذا يفعل شعار النازية بـ"الخارجية" الأمريكية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت الخارجية الأمريكية تحقيقا بعد اكتشاف رسم للصليب المعقوف، الذي كان شعار النازية، محفورا بمقر الوزارة.

الشعار الذي عثر عليه محفورا على الإطار الخشبي لمصعد في مبنى هاري إس ترومان، مقر الدبلوماسية الأمريكية الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة وسط واشنطن، فاجأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن؛ الذي عبر عن غضبه ووعد بتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية بعد الحادثة.

ووجه بلينكن، وهو علماني يهودي نجا زوج والدته من معسكرات الموت النازية، رسالة لموظفي وزارة الخارجية معتبرا الرسم الذي اكتُشف مساء الإثنين "بغيضا تماما".



وقالت المتحدثة باسم الوزارة جالينا بورتر نقلا عن رسالة لبلينكن الذي يقوم بزيارة للهند: "إن ذلك تذكير مؤلم بأن معاداة السامية ليست من مخلفات الماضي، إنها لا تزال قوة نتعامل معها في العالم وللأسف نتعامل معها قرب الوطن".

وشددت رسالة بلينكن على أنه "يتعين القول إن معاداة السامية لا مكان لها في الولايات المتحدة وحتما ليس في وزارة الخارجية".

وتعليقا على الأمر، قالت الجمعية اليهودية الأمريكية إن الشعار رُسم على مقربة من مكتب الموفد الخاص لمكافحة معاداة السامية، فيما حضت الوزارة على ملء المركز، الذي مثل العديد من المراكز لا يزال شاغرا منذ تغيير الإدارة.

وقالت مديرة الجمعية لمحاربة معاداة السامية هولي هافناغل إن "معاداة السامية لا تزال قوة بغيضة في العالم، -كما أشار الأمين العام عن حق- لكن للأسف الكثير من معاداة السامية التي نواجهها اليوم ليست جلية مثل السواستيكا النازية (الصليب المعقوف)".

وخلال زيارة له الشهر الماضي إلى برلين أطلق بلينكن مساعي مع ألمانيا لمحاربة عودة معاداة السامية، ومن ضمنها تعزيز التوعية بشأن المحرقة مع تقدم الناجين في السن.

وحذر آنذاك من أن نكران المحرقة وغيرها من أشكال معاداة السامية "غالبا ما يسير جنبا إلى جنب مع رهاب المثلية الجنسية وكراهية الأجانب والعنصرية، وغيرها من أشكال الكراهية" معتبرا أنها "صرخة للذين يسعون لهدم ديمقراطياتنا".