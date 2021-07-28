مقتل 3 أرمينيّين في قتال مع أذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار مع قوات أذربيجانية.



وقالت وزارة الدفاع في يريفان إنه "نتيجة للعمليات المسلحة التي شنها الجيش ردا على هجوم للقوات الأذربيجانية، سقط ثلاثة قتلى وجريحان في الجانب الأرميني".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن الاشتباك وقع في القطاع الشمالي الشرقي للحدود المشتركة بين الجارتين، في منطقة القوقاز.

وخلال قتال بدأ في سبتمبر/ أيلول واستمر ستة أسابيع حتى نوفمبر /تشرين الثاني، طردت القوات الأذربيجانية قوات تنتمي لعرق الأرمن من قطاعات من الأراضي، كانت تسيطر عليها منذ التسعينيات داخل وحول إقليم ناجورنو قرة باغ، وذلك قبل وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا.

لكن التوتر تصاعد بين باكو ويريفان منذ مايو/أيار الماضي عندما اتهمت أرمينيا الجيش الأذربيجاني بعبور حدودها الجنوبية لفرض "حصار" على بحيرة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين تتجدد الاشتباكات بين قوات البلدين الجارين، وتعلن باكو وبريفان عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويبلغ البلدان في الأشهر الأخيرة مرارا عن وقوع حوادث إطلاق نار على طول حدودهما المشتركة، ما أثار مخاوف من تجدد هذا النزاع الإقليمي.

وأسفرت الحرب الخريف الماضي عن مقتل نحو 6500 شخص قبل أن تتوقف في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية وباتفاق تخلت بموجبه يريفان عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود.