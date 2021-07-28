الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقاً بعد اكتشاف «شعار النازية» في مبنى الوزارة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح تحقيق موسع بعد اكتشاف شعار "النازية" في مصعد مبنى الوزارة.

وأكد مسئولون أمريكيون أنهم فتحوا تحقيقاً لمعرفة كيف تم حفر الشعار على الإطار الخشبي لمصعد في مبنى "هاري إس ترومان"، مقر الدبلوماسية الأمريكية، والذي يخضع لتدابير أمنية مشددة في وسط العاصمة واشنطن.

وفي أول تعليق له على الواقعة، وعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، بتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية، معبراً عن غضبه لاكتشاف رسم للصليب المعقوف، الذي كان شعار النازية، في مصعد بوزارة الخارجية.

وكتب بلينكن تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها إنه تم إزالة الرسم من على الجدار، وأنه سيتم التحقيق في الحادث، مشدداً على ضرورة الوقوف ضد معاداة السامية ورفضها دون هوادة.

كما وجه بلينكن رسالة لموظفي وزارة الخارجية معتبراً أن الرسم الذي اكتشف مساء الاثنين ”بغيض تماماً“.

ونقلت المتحدثة باسم الوزارة، جالينا بورتر، عن بلينكن، قوله ”إن ذلك تذكير مؤلم بأن معاداة السامية ليست من مخلفات الماضي، إنها لا تزال قوة نتعامل معها في العالم، وللأسف نتعامل معها قرب الوطن“.

وأضاف بلينكن في رسالته: ”يتعين القول إن معاداة السامية لا مكان لها في الولايات المتحدة، وحتماً ليس في وزارة الخارجية“.