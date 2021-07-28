شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة مجلس النواب عليه.. 9 أهداف رئيسية من إقرار قانون حماية البحيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نستعرض عددا من الأهداف التي تربو الحكومة لتحقيقيها من خلال هذا القانون: